Rosario La Greca dedica una poesia al Santo Patrono “San Nicola”

Il 6 dicembre si celebra la festività liturgica di San Nicola di Bari, venerato come Patrono di Gioiosa Marea, nel Messinese. Questa figura, protettrice di marinai e pescatori, è stata scelta come emblema della cittadina per la sua vicinanza al mare, caratteristica che accomuna molte delle località limitrofe, come Capo d’Orlando e Brolo, e che la pone di fronte al suggestivo arcipelago delle Isole Eolie.

San Nicola, uno dei santi più significativi del cattolicesimo, è noto anche per l’associazione con la figura leggendaria di Babbo Natale. A Gioiosa Marea, la festività del Santo Patrono è un momento di profonda devozione e tradizione, che include anche aspetti culturali e gastronomici. Tra le specialità offerte in questa occasione spicca “u pizzatuni”, un biscotto tipico locale legato indissolubilmente alla ricorrenza.

In omaggio a questa importante celebrazione, il poeta Rosario La Greca, originario di Brolo, ha composto una poesia dal titolo A San Nicola di Bari.

Questo componimento, concepito per essere condiviso con tutti i fedeli del Santo, riflette la devozione e l’ammirazione per una figura simbolo non solo della fede cattolica ma anche della cultura popolare della zona.

Rosario La Greca, già autore di numerose opere, con questa poesia intende perpetuare una tradizione che fonde religione e cultura, conferendo alla celebrazione un significato ancora più profondo. Il suo tributo poetico è un ulteriore segno del legame tra la comunità e il Santo Patrono.

A SAN NICOLA DI BARI

San Nicola, pastore buono del Vangelo,

ascolta le trepide invocazioni

di noi devoti tuoi figli,

che con fervore in Te confidiamo.

Prendici per mano, guidaci lungo i sentieri

della vita, dello spirito, del bene.

Donaci la gioia di trovare tra le oscurità,

l’aurora del nuovo giorno.

Effondi nei nostri cuori

una stilla del Tuo amore,

unico balsamo di misericordia,

che allevia e lenisce ogni ferita.

Umile e saggio San Nicola,

in Te cerchiamo rifugio e protezione,

volgi sulla comunità di Gioiosa Marea

gli occhi tuoi misericordiosi.

C’è un ardente desiderio di speranza

e Tu sei l’àncora di salvezza.

A Te, padre generoso e amorevole,

ci affidiamo colmi di fiducia e tenerezza.

Rosario La Greca

