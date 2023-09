Bernardo Alagna sotto inchiesta: accuse di corruzione

Indagato per corruzione l’ex dg dell’Asp di Messina, Bernardo Alagna, e quattro medici.

Indagine su corruzione coinvolge l’ex dg dell’Asp di Messina, Bernardo Alagna, e quattro medici. Procura chiede sospensione dal servizio per Alagna e misure interdittive. Presunta pressione politica sulla sua nomina. Quattro medici indagati per truffa.

L’ex direttore generale (dg) dell’Asp di Messina, Bernardo Alagna, è stato oggetto di un’inchiesta sulla corruzione. L’accusa afferma che la sua nomina sarebbe stata influenzata da favori politici. Oltre a Alagna, quattro medici sono stati coinvolti nell’indagine.

La Procura ha richiesto la sospensione dal servizio per Alagna, che attualmente ricopre il ruolo di commissario dell’Asp di Messina. La decisione finale sarà presa dopo l’udienza con il giudice Ornella Pastore, prevista per mercoledì mattina. Durante l’udienza, il giudice ascolterà gli indagati e i loro avvocati, per poi valutare cinque richieste di misure interdittive avanzate dalla Procura. Queste misure includono la sospensione dal servizio per alcuni mesi per Alagna e quattro medici.

L’inchiesta ha rivelato che la nomina di Alagna come direttore sanitario dell’Asp, avvenuta nel novembre 2020, potrebbe essere stata influenzata dalla pressione politica. Si sospetta che un parlamentare di rilievo nella provincia abbia esercitato tale influenza, tramite un intermediario, senza che il nome del parlamentare o dell’intermediario compaia come indagato in questa fase dell’inchiesta.

Ma ci sono ulteriori sviluppi. L’ufficio guidato dal procuratore facente funzioni, Rosa Raffa, che ha investigato a fondo sulla gestione dell’Asp durante la pandemia e dopo, ha chiesto la misura interdittiva anche per quattro medici. Questi medici, già registrati come indagati, sono sospettati di truffa. Si tratta dei dottori Marcello Mezzatesta e Edmondo Palmeri di Palermo, Gaetano Torre di Barcellona, e Domenico Sammataro di Mistretta.

© Riproduzione riservata.