Smantellata organizzazione nigeriana “Patenti Facili”, arresti e sequestri

Sventata organizzazione criminale delle “Patenti Facili”: arresti e sequestri in diverse regioni italiane, impatto sulla sicurezza stradale e ulteriori sviluppi in corso.

Nella mattinata del 14 giugno 2023, la Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Savona ha condotto un’operazione contro il fenomeno delle cosiddette “Patenti Facili”. Grazie a numerosi decreti di perquisizione emessi dall’A.G. di Savona, un’organizzazione di matrice nigeriana è stata smascherata in quattro regioni italiane, da Trapani a Brescia. Il sequestro di dispositivi elettronici, documentazione falsa e ingenti somme di denaro ha portato all’arresto di diversi membri dell’organizzazione.

Tra gli indagati, uno è stato arrestato a Piacenza per essere destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Rimini, con una condanna di tre anni e mezzo per rapina ed estorsione aggravata e continuata.

L’indagine ha avuto origine grazie a quattro interventi della Polizia Stradale presso la Motorizzazione Civile di Savona, che hanno portato alla denuncia di numerosi cittadini nigeriani. Attraverso l’analisi dei tabulati telefonici e dei cellulari sequestrati, è stata individuata un’organizzazione criminale composta da sette soggetti nigeriani, operante in tutto il territorio nazionale. L’organizzazione forniva e installava dispositivi elettronici sulle persone per fornire suggerimenti fraudolenti durante gli esami teorici per il conseguimento della patente di guida.

Si sottolinea l’impatto negativo di tale attività sulla sicurezza stradale, poiché le persone coinvolte ottenevano l’abilitazione alla guida senza i requisiti legali necessari. Questa mancanza di conoscenza delle norme del Codice della Strada contrasta con l’obiettivo europeo di ridurre gli incidenti stradali. Le operazioni, coordinate dalla Polizia Stradale di Savona, hanno coinvolto le squadre di Polizia Giudiziaria di Genova, La Spezia, Brescia, Trapani e Parma.

L’indagine è ormai giunta al termine, ma non si escludono ulteriori sviluppi che saranno sottoposti all’esame dell’Autorità Giudiziaria.

