Maltempo in arrivo in Sicilia nel Week End, piogge e temporali diffusi

Un’area di bassa pressione influenzerà la regione nella giornata di domenica, portando condizioni di marcato maltempo caratterizzate da piogge diffuse, rovesci e temporali. Sul litorale tirrenico e sull’Appennino sono previsti fenomeni particolarmente intensi, con precipitazioni persistenti e occasionali temporali. Sul litorale ionico si attendono cieli prevalentemente coperti e piogge deboli al mattino, che subiranno un’intensificazione nelle ore pomeridiane, evolvendo in rovesci temporaleschi. Sul litorale meridionale, la mattinata sarà contraddistinta da cieli molto nuvolosi e precipitazioni deboli, con un temporaneo miglioramento nel pomeriggio seguito da una ripresa delle piogge a partire dalla sera. Nelle zone interne, si prevedono cieli coperti al mattino con piogge e temporali, in attenuazione nel pomeriggio e condizioni asciutte in serata.

I venti, inizialmente deboli e occidentali, tenderanno a ruotare verso i quadranti nord-orientali, mentre il limite delle nevicate si attesterà intorno ai 2050 metri. I mari saranno agitati: il basso Tirreno passerà da molto mosso a agitato, il Canale di Sicilia sarà molto mosso e il Mare di Sicilia presenterà condizioni di moto ondoso mosso.

Nel corso del fine settimana è prevista un’accentuata svolta verso condizioni tipicamente invernali, determinata dalla formazione di un vortice di bassa pressione tra il basso Tirreno e il Canale di Sicilia, accompagnato da correnti fredde provenienti dall’Europa nord-orientale. Questo scenario potrebbe comportare un peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle regioni meridionali e il ritorno della neve sull’Appennino, con temperature più rigide. Altrove, si prevedono piogge diffuse e temperature meno severe, con conseguenti quote neve più elevate. – Fonte 3Bmeteo.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁