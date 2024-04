Sensibilizzazione sull’Autismo tramite esperienza sensoriale a Messina

Il Comune di Messina si prepara ad ospitare domani, 10 Aprile, un’esperienza unica volta a sensibilizzare sulle sfide quotidiane delle persone nello spettro autistico. In collaborazione con l’UOC di Neuropsichiatria Infantile dell’AOU “G. Martino”, l’Assessorato alle Politiche Sociali e l’ASP di Messina, l’evento si terrà nell’atrio di Palazzo Zanca, a partire dalle 10:30.

Attraverso un percorso sensoriale strutturato basato sui cinque sensi – vista, udito, tatto, gusto e olfatto – i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nelle esperienze sensoriali tipiche di chi vive con autismo. Rivolta in particolare ai dipendenti comunali, l’iniziativa mira a promuovere una maggiore consapevolezza e comprensione delle necessità delle persone con neurodiversità, fondamentale per favorire una reale inclusione sociale.

Il manager dell’AOU “G. Martino”, Giorgio Giulio Santonocito, ha sottolineato l’importanza di tali iniziative: “Sviluppare percorsi di inclusione è uno degli strumenti chiave per la presa in carico delle persone autistiche. Siamo grati all’amministrazione comunale per la collaborazione e il sostegno.”

