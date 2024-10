I costumi del Carnevale di Misterbianco sfileranno a New York

Il 14 ottobre, i Costumi più belli di Sicilia, simbolo del Carnevale di Misterbianco, sfileranno per la prima volta a New York lungo la prestigiosa Fifth Avenue. L’evento avviene nell’ambito del Columbus Day, celebrazione della scoperta dell’America, e rappresenta un’opportunità storica per la valorizzazione dell’identità culturale italiana all’estero. A capo della delegazione ci sarà il sindaco Marco Corsaro, accompagnato dall’assessore Marina Virgillito.

Corsaro ha sottolineato l’importanza dell’evento: «Neppure nelle nostre più rosee aspettative avremmo immaginato lo sbarco dei Costumi del Carnevale di Misterbianco alla Grande Mela. Vivremo una giornata storica, che proietterà Misterbianco fra le eccellenze italiane a cui il mondo guarda come esempio di qualità e genio artigianale». Il sindaco ha poi ringraziato il Governo italiano, in particolare il ministro degli Esteri Antonio Tajani, per il supporto. L’iniziativa fa parte del progetto “Turismo delle radici”, promosso dal Ministero degli Affari Esteri nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), volto a rafforzare i legami con la diaspora italiana nel mondo.

La sfilata è organizzata dal Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane, che ha chiesto una partecipazione consistente dalla città siciliana, superando la semplice presenza di un singolo costume.

Tra i figuranti misterbianchesi che parteciperanno all’evento ci saranno Daniele Spina dell’associazione “Turi Campanazza”, Gaia Santonocito dell’associazione “New Ange”, Silvana Barbirotto per “La Smorfia”, Santina Nicotra per “La Follia” e Maria Agata Santagati per “La Burla”. I costumi sono già stati spediti negli Stati Uniti e rimarranno esposti al termine della parata.

L’evento offrirà anche l’opportunità di consolidare i rapporti con la comunità italo-americana, con l’obiettivo di creare sinergie con gli italiani e i discendenti che desiderano riconnettersi alle loro radici.

