Screening oncologici gratuiti a Messina per l’Ottobre Rosa 2024

Anche per l’edizione 2024 dell’Ottobre Rosa, l’ASP di Messina, attraverso l’UOC Centro Gestionale Screening e in collaborazione con l’UOS Screening Mammografico, organizza numerose attività per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. Durante il mese, sono previste diverse iniziative per promuovere screening oncologici gratuiti, consulenze mediche e approfondimenti specialistici. Tra queste, la Giornata Nazionale di Sensibilizzazione sul Tumore al Seno Metastatico, organizzata dall’Associazione “Per Te Donna”, si terrà il 13 ottobre a Piazza Cairoli, con un Infopoint dedicato agli screening oncologici curato dall’ASP di Messina. Lo stesso giorno, il Municipio di Messina sarà illuminato di rosa come simbolo dell’impegno nella lotta contro il cancro al seno.

Altre iniziative includono conferenze sulla prevenzione del tumore della mammella a S. Pier Niceto il 15 ottobre e a Venetico il 19 ottobre. Dal 25 al 27 ottobre, Piazza Duomo a Messina ospiterà il “Villaggio della Salute”, dove sarà possibile accedere a uno screening mammografico gratuito grazie alla presenza dell’Unità Mobile Mammografica e di medici volontari Lions. A Montalbano Elicona, il 28 e 29 ottobre si terranno le “Giornate della Prevenzione”, che offriranno screening mammografici e ginecologici.

L’ASP di Messina, oltre a promuovere la prevenzione del tumore al seno, offre durante tutto l’anno screening gratuiti per il cancro del colon retto e del collo dell’utero, a cui si può accedere senza prenotazione. L’Unità Mobile Mammografica, guidata dal dott. Antonio Farsaci, si sposta anche nei comuni più remoti della provincia per garantire il diritto alla salute a tutti, specialmente alle persone con difficoltà logistiche o disabilità.

Secondo i dati, nel 2023 in Italia sono stati diagnosticati 55.900 nuovi casi di carcinoma mammario. Il tumore al seno resta la prima causa di morte per cancro tra le donne, ma la diagnosi precoce, grazie alla prevenzione, aumenta il tasso di guarigione fino al 90%. L’importanza della vaccinazione contro il Papilloma Virus, insieme agli screening regolari, contribuisce a ridurre l’incidenza del tumore del collo dell’utero, migliorando significativamente la sopravvivenza.

