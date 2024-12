Presepe Vivente e musica, Festa e Tradizione natalizia a Gioiosa Marea

di Maria Cristina Miragliotta – A Gioiosa Marea, due eventi di richiamo animeranno il centro cittadino nel periodo delle festività. Il Comune, la Pro Loco di Gioiosa Marea, l’Associazione Gioiosa Guardia e la Regione Siciliana hanno unito le forze per organizzare la seconda edizione del Presepe Vivente, “A Nascitura” prevista per il 29 dicembre 2024. Le principali vie del centro si trasformeranno in un suggestivo scenario natalizio, con l’inizio fissato alle ore 19:00.

Questa manifestazione intende offrire un’esperienza unica, immergendo i visitatori in un’atmosfera di rievocazione storica e spirituale.

A seguire, il 31 dicembre 2024, Gioiosa Marea si prepara a celebrare l’arrivo del nuovo anno con il “Capodanno 2025”. Il programma della serata prevede un ricco calendario di eventi musicali che animeranno via Raffaele Saggio, all’incrocio con via Umberto I. A partire dalle ore 19:30, il DJ set di Salvatore Torre darà il via ai festeggiamenti. Successivamente, allo scoccare della mezzanotte e quindici, il gruppo Atmosfera Blu salirà sul palco per un concerto dal vivo. La serata proseguirà fino a tarda notte, con la performance di Fabio B, prevista dalle ore 02:00.

Gioiosa Marea diventa così il centro di attrazione per residenti e turisti, offrendo due appuntamenti capaci di unire tradizione, musica e intrattenimento, in un contesto unico e suggestivo.

