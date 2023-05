Presentato il Panflu regionale per la gestione delle pandemie in Sicilia

Uniformare le strategie: Messina presenta il Panflu per la gestione delle emergenze sanitarie.

Nella Cittadella Sanitaria di Messina, è stato presentato il Panflu regionale, un piano strategico e operativo di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale. L’incontro ha coinvolto i dirigenti regionali e le autorità sanitarie locali, al fine di uniformare le linee guida e le azioni da intraprendere in caso di nuove emergenze.

Il Panflu regionale si basa sulle direttive del Ministero della Salute ed è stato ideato per garantire la sicurezza dei cittadini siciliani. L’obiettivo è evitare impreparazione di fronte a futuri eventi pandemici, come accaduto nel 2020 con l’arrivo della pandemia da Covid-19.

Durante l’incontro, sono state discusse le modalità di implementazione del Panflu regionale e dei relativi piani aziendali delle strutture sanitarie di Messina. È stato sottolineato l’importante ruolo dell’informazione e della formazione del personale, al fine di rendere i piani operativi ed evitare che rimangano solamente documenti archiviati.

Il piano prevede esercitazioni e simulazioni per testare l’efficacia delle strategie adottate dalle aziende sanitarie. L’obiettivo è avere personale pronto e competente in ogni momento, al fine di affrontare eventuali pandemie o situazioni di emergenza.

L’incontro ha evidenziato anche l’importanza di ripristinare rapidamente l’attività dei servizi essenziali negli ospedali dopo una pandemia. È stato sottolineato che ogni struttura sanitaria deve avere scorte adeguate di dispositivi di protezione individuale per almeno tre mesi, al fine di agire in modo autonomo e garantire la continuità dell’assistenza.

Il Panflu rappresenta quindi uno strumento fondamentale per tutelare la salute dei cittadini siciliani in caso di future pandemie. La cooperazione tra le aziende sanitarie e l’adozione di procedure standardizzate consentiranno di agire in modo condiviso e tempestivo.

