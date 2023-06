Maturità: si alza il sipario sul centenario degli Esami di Stato

L’esame di maturità, istituito un secolo fa, inizia con la prova scritta di italiano; domani sarà la volta della seconda prova, specifica per indirizzo.

Gli studenti di tutto il paese, incluso un considerevole contingente di 50mila in Sicilia, hanno inaugurato la stagione degli esami di maturità. Quest’anno l’Esame di Stato, noto anche come Maturità, compie un secolo. Fu infatti nel lontano 1923, grazie alla riforma introdotta da Giovanni Gentile, che questa prova decisiva per la vita degli studenti venne istituita.

Il sistema dell’esame è rimasto sostanzialmente immutato nei decenni, con quattro test scritti e un esame orale che abbracciano gli argomenti studiati negli ultimi tre anni di corso. La commissione è formata interamente da membri esterni alla scuola. Quest’anno, in tutto, 536.008 studenti si sono presentati alla prima prova.

La prova scritta di italiano, che ha dato il via agli esami, si è svolta a partire dalle 8:30, con gli studenti accompagnati dal solo ausilio di un dizionario. La prova prevede una scelta tra sette opzioni diverse che abbracciano svariati ambiti: artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale. Queste tracce si dividono in tre categorie: due analisi del testo (una poetica e una prosaica), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità.

Il secondo test scritto, previsto per il giorno successivo, cambia in base all’indirizzo di studio: latino per il liceo Classico, matematica per lo Scientifico, prima lingua e cultura straniera per il Linguistico.

