Discoteca abusiva nei vigneti dell’Etna, bloccata iniziativa illegale

Nel tardo pomeriggio del 25 aprile 2024, nella località di Zafferana Etnea, ai piedi dell’Etna, è stata interrotta un’iniziativa che ricreava l’atmosfera di una discoteca, senza le dovute autorizzazioni. L’intervento è stato effettuato dalla Squadra Amministrativa della Questura di Catania, nell’ambito di controlli mirati disposti dal Questore Giuseppe Bellassai.

L’azione ispettiva, condotta in collaborazione con il personale dell’ASP-SPRESAL, mirava a verificare la conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza nei locali pubblici e al rispetto delle norme per la tutela dei lavoratori e dei consumatori. Durante l’operazione, è emerso che si stava svolgendo un evento danzante su un’area di circa 1000 mq, con la partecipazione di circa 300 persone, che avevano pagato un ingresso di 10 euro.

Gli agenti hanno riscontrato la presenza di una postazione DJ con impianto luci e amplificazione, nonché la mancanza di adeguati accorgimenti per la sicurezza, come la copertura dei cavi elettrici a terra.

Poiché non era stato ottenuto alcun certificato di conformità da parte della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, l’evento è stato immediatamente sospeso e il responsabile è stato denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.

Inoltre, il personale dell’ASP-SPRESAL ha segnalato alla magistratura il responsabile per violazioni delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro. Sono state inoltre comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 8.250 euro, in quanto l’organizzatore non era in possesso delle necessarie licenze per l’attività di discoteca e la somministrazione di bevande alcoliche.

Infine, sono in corso approfondimenti sul regolare impiego dei “buttafuori” presenti durante l’evento.

