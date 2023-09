Soccorso ambientale: finanzieri salvano un fenicottero rosa

Una recente missione di pattugliamento condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Messina ha portato al soccorso di un esemplare adulto di Fenicottero Rosa, in evidente difficoltà presso i laghi di Ganzirri, nel Canale degli Inglesi che collega il Pantano Piccolo al Mar Tirreno.

Il delicato intervento ha coinvolto il Centro di Recupero della Fauna Selvatica “Stretto di Messina”, affidato ai militari del Gruppo di Messina e al biologo marino dott. Antonio Raffa. La responsabilità del recupero e del benessere del fenicottero è stata affidata alla dott.ssa Debora Ricciardi, con l’obiettivo di riabilitare l’animale per permettergli di riprendere la migrazione verso climi più caldi.

Fino a qualche tempo fa, i Fenicotteri Rosa popolavano regolarmente i laghi di Ganzirri, dove erano spesso avvistati durante le loro soste prolungate. Questi affascinanti uccelli preferiscono habitat umidi e sono riconosciuti come specie di interesse comunitario, protetti dalla Direttiva ‘Uccelli’ emanata nel 1979 dalla Commissione europea.

Questa encomiabile attività testimonia l’attenzione della Guardia di Finanza per la tutela dell’ambiente. Dal 1° gennaio 2017, l’organismo è l’autorità competente per i controlli doganali sul commercio internazionale di specie vegetali e animali in via di estinzione, in ottemperanza alla Convenzione di Washington (C.I.T.E.S.) e al Regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre 1996.

