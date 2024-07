Uomo di 42 anni perde la vita in incidente stradale a Barcellona

Nella tarda serata di ieri a Barcellona si è verificato un tragico incidente stradale che ha coinvolto una Vespa e una Fiat Panda. Il sinistro è avvenuto in via Milite Ignoto, nelle vicinanze del sottopasso che conduce alla A20 Palermo-Messina. La vittima è Davide Cutrupia, un uomo di 42 anni che viaggiava sulla sua moto quando è stato travolto dalla Panda. L’impatto è stato fatale e all’arrivo dei soccorsi del 118, l’uomo era già privo di vita. Cutrupia lascia moglie e due figli.

Le autorità stanno esaminando la dinamica dell’incidente per determinare le cause esatte. Secondo alcuni testimoni, il conducente della Fiat Panda avrebbe investito altri veicoli parcheggiati prima di colpire la Vespa. L’automobilista è stato trasferito in ospedale per accertamenti volti a stabilire se fosse sotto l’effetto di alcol o droghe al momento dell’incidente.

L’evento ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando familiari e amici della vittima in stato di shock. Il tragico episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida. Mentre proseguono le indagini dei Carabinieri, la città di Barcellona si stringe attorno alla famiglia di Davide Cutrupia in questo momento di lutto.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo