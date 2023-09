I.C. “Anna Rita Sidoti” – Il messaggio di benvenuto al nuovo anno scolastico

di Maria Cristina Miragliotta – Il dirigente Leon Zingales dell’I.C. “Anna Rita Sidoti” ha dato il benvenuto al nuovo anno scolastico con un messaggio carico di speranza e impegno. Ha augurato a studenti, insegnanti, famiglie e personale un anno felice e produttivo, sottolineando l’importanza dell’istruzione come chiave per un mondo migliore.

Zingales ha riconosciuto le sfide globali, ma ha incoraggiato tutti a non perdere la speranza e a continuare a investire nell’istruzione. Ha evidenziato il successo della scuola grazie alla collaborazione di tutti e ha ringraziato le famiglie per il loro supporto.

Il dirigente ha sottolineato l’importanza di radicare gli studenti nella loro comunità locale, come alberi con radici profonde, per crescere e abbracciare il mondo. Ha promesso di continuare a guidare l’istituzione con impegno e ha elogiato l’eccellenza dei docenti e del personale amministrativo.

Infine, ha citato una frase di Tolkien per sottolineare che il loro compito non è dominare il mondo, ma migliorare il loro ambiente per le generazioni future. Ha concluso con gli auguri di un felice anno scolastico, sperando di diffondere la luce della speranza in un futuro migliore.

© Riproduzione riservata.