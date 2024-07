Montalbano Elicona, evento finale “Sotto il Castello” il 14 luglio

L’evento organizzato dal comune di Montalbano Elicona in collaborazione con Eurofiere e patrocinato dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Siciliana giunge al termine. Domenica 14 luglio, la manifestazione “Sotto il Castello – i sapori a Montalbano” concluderà le sue attività con un’intera giornata di degustazioni, musica e divertimento in piazza.

Il sindaco Antonino Todaro ha espresso la sua soddisfazione per l’attrattività del borgo: “È sempre un piacere percorrere da turista le vie del nostro borgo! Montalbano piace perché rappresenta la meta ideale per gli amanti delle escursioni naturalistiche, gli appassionati di storia o coloro che, ben conoscendo le bellezze del territorio, vengono con piacere anche solo per gustare del cibo buono, cucinato come da tradizione”.

La giornata di festa si svolgerà in Piazza Maria Santissima della Divina Provvidenza a partire dalle ore 10:00. Questa location accoglierà i visitatori che desiderano trascorrere una giornata fuori porta in uno dei borghi più belli d’Italia. Particolare attesa è riservata all’esibizione dell’attore comico Dario Veca, noto per la sua partecipazione alla trasmissione Mediaset “La sai l’ultima” e per i suoi ruoli nei film “I cento Passi” e “La mafia uccide solo d’Estate”.

Il vice sindaco e assessore al turismo, Fabio Truglio, ha dichiarato: “Oltre alla musica, che ci farà compagnia piacevolmente tutto il giorno grazie al Dj set di Frenky, abbiamo pensato di offrire al nostro pubblico una serata di piacevole spensieratezza con il cabaret di Veca”.

La manifestazione, inserita nel circuito “Sicilia, regione europea della gastronomia 2025”, ha ricevuto il sostegno dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Siciliana. Mario Sidoti, assessore alle attività produttive, artigianali e commerciali, ha ringraziato Eurofiere per il contributo decisivo alla riuscita dell’evento.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Todaro, ha voluto ringraziare anche i vertici regionali per il supporto ricevuto, sottolineando come Montalbano Elicona rappresenti un esempio virtuoso di organizzazione in Sicilia. “Tutto ciò non sarebbe stato possibile se l’assessorato non avesse sostenuto i nostri progetti”, ha concluso Todaro. Infine, Montalbano Elicona si prepara per un’estate ricca di eventi, con particolare attenzione alle Feste Medievali previste per il 17 e 18 agosto.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo