Maltempo in arrivo per il primo maggio

La festa dei lavoratori sarà caratterizzata da maltempo su gran parte del territorio italiano. Lunedì primo Maggio la circolazione depressionaria causerà ancora molte nubi e instabilità, con deboli piogge soprattutto sul litorale tirrenico e meridionale al mattino, in attenuazione nel corso del pomeriggio.

Anche il litorale ionico sarà interessato da nuvolosità e deboli piogge, temporaneamente in attenuazione. Sulle zone interne, invece, si prevedono piogge e rovesci anche a carattere temporalesco, con intensificazione dalla sera. I venti saranno deboli dai quadranti sud-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Il mare sarà mosso.

L’arrivo di una nuova perturbazione causerà un marcato cambiamento del quadro meteorologico a partire dal 30 aprile, con nubi e piogge insistenti in Campania e sul versante tirrenico della Calabria. Nelle 48-72 ore successive, l’instabilità entrerà nel vivo anche in Sicilia. Le temperature subiranno un nuovo calo, nell’ordine di 3-6°C.

