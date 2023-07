Emozioni e Successi: SangiorGiocando alla Quinta Edizione

SangiorGiocando: un’esaltante celebrazione dello Sport e delle eccellenze giovanili.

L’entusiasmante evento sportivo “SangiorGiocando …una marcia in più” si è concluso con una coinvolgente cerimonia di premiazione. La gioventù italiana ha dimostrato il suo talento e passione per lo sport, con una menzione speciale per Alessandra Vinci, giovane promessa della scrittura, che ha raccontato la storia di Anna Rita Sidoti.

di Maria Cristina Miragliotta – Si è conclusa ieri, domenica 23 luglio 2023, la quinta edizione dell’entusiasmante manifestazione “SangiorGiocando …una marcia in più”, un evento che ha coinvolto giovani talenti e appassionati di sport. Sabato 22 luglio, le finali Twirling di Patti e le gare di staffetta, tiro al bersaglio, velocità e lancio del peso hanno reso la giornata un trionfo di energia e spirito competitivo.

La domenica, 23 luglio, ha regalato ulteriori emozioni con le gare di velocità, lancio del vortex e tiro alla fune, culminando in una coinvolgente cerimonia di premiazione presentata con entusiasmo da Nadia D’Agati.

Tra i partecipanti di spicco, Alessandra Vinci, fresca diplomata alla Scuola Secondaria di primo grado di Gioiosa Marea, ha raccontato la sua avventura. Fin dalla quarta elementare, Alessandra ha dimostrato la sua passione per la lettura e la scrittura. Ha trovato ispirazione nella storia della Campionessa del Mondo, Anna Rita Sidoti, che ha segnalato all’autrice Elena Favilli, celebre per la collana “Storia della Buona Notte per bambine ribelli”. Il racconto di Alessandra è stato così rielaborato ed incluso nel volume “Storia della Buona Notte per bambine ribelli” 100 donne italiane straordinarie, pubblicato nel novembre 2021 da Mondadori.

La manifestazione ha visto anche la partecipazione di giovanissimi talenti, suddivisi per categorie. I vincitori delle varie fasce d’età sono stati: “I Dinosauri” nella categoria 4-5 anni, “Le Super Girls” nella categoria 6-8 anni, “Squadra chi vinci nun si cancia” nella categoria 9-11 anni e “Semu pessi” nella categoria 12-14 anni. Gli “Atletico ma non troppo” si sono invece aggiudicati il titolo nella prima edizione di SangiorGiocando Senior.

Un plauso va agli organizzatori, il Gruppo Strada Facendo di San Giorgio e l’associazione Vivi San Giorgio, con il patrocinio del Comune di Gioiosa Marea, che hanno reso possibile un evento di tale portata, promuovendo lo sport e la sana competizione nel cuore della comunità.

Il nostro servizio ad Anna Rita del 12 maggio 2014

In questi giorni è stato realizzato un nuovo video con il canto “Leggera come l’aria”, dedicato proprio alla indimenticabile campionessa, promosso dal poeta Rosario La Greca di Brolo, autore del testo. Il brano è interpretato con straordinaria bravura da Sofia Nici, la musica è del M° Giuseppe Faranda.

