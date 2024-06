Berlinguer ricordato all’ARS, petizione a Messina per dedicargli una via

Quarant’anni fa, Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista Italiano e figura di spicco della politica nazionale, veniva a mancare. In occasione di questo anniversario, Dario Safina, parlamentare regionale del Partito Democratico, ha reso omaggio alla memoria di Berlinguer durante un intervento all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS). Safina ha definito Berlinguer un “statista, leader visionario che ha fatto la storia non solo della sinistra, ma di tutto il Paese”. Ha poi aggiunto: “Abbiamo il dovere di ricordare un politico lungimirante, convinto sostenitore della questione morale, precursore di una stagione politica di apertura alla partecipazione”.

In concomitanza con l’anniversario della morte di Berlinguer, è stata lanciata una petizione per dedicare una via o una piazza a suo nome nella città di Messina. Domenico Siracusano ha dichiarato che “la memoria cammina per le strade del nostro Paese, ed il ricordo di Berlinguer deve vivere anche a Messina”. La petizione, avviata il giorno del quarantennale della scomparsa di Berlinguer, ha già raccolto oltre cento firme. Coloro che desiderano partecipare all’iniziativa possono firmare la petizione tramite il seguente link: https://www.change.org/p/una-via-per-enrico-berlinguer-a-messina

Enrico Berlinguer, figura centrale nella politica italiana del XX secolo, ha lasciato un segno indelebile con la sua visione e la sua dedizione ai valori democratici. La sua eredità continua a essere un punto di riferimento per molti e la proposta di intitolargli una strada a Messina rappresenta un ulteriore passo verso il riconoscimento del suo contributo alla storia del Paese.

