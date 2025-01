DeepSeek, intelligenza artificiale cinese domina il mercato IA negli USA

La startup cinese DeepSeek ha scosso il panorama tecnologico statunitense, emergendo come una potente alternativa nell’intelligenza artificiale generativa. L’applicazione, diventata la più scaricata negli Stati Uniti su iPhone, ha superato ChatGPT e si è affermata rapidamente come un concorrente di rilievo. Basata sul modello DeepSeek-R1, lanciato all’inizio del 2025, la tecnologia si distingue per capacità avanzate come il ragionamento matematico, la generazione di codice e la trasparenza nei processi decisionali, fornendo agli utenti una spiegazione dei passaggi seguiti per ogni risposta.

Fondata nel 2023 da Liang Wenfeng e sostenuta dall’hedge fund High-Flyer di Hangzhou, DeepSeek ha realizzato un modello linguistico di grandi dimensioni con un costo inferiore ai 6 milioni di dollari in soli due mesi. La sua efficienza, unita a costi contenuti, ha scosso i mercati, provocando un impatto significativo sulle big tech statunitensi, come dimostrato dal crollo del 16,86% di Nvidia a Wall Street, che ha perso 589 miliardi di dollari di capitalizzazione.

Nonostante il successo, DeepSeek ha affrontato “cyber attacchi su larga scala”, limitando temporaneamente le nuove registrazioni. Inoltre, sono emerse preoccupazioni riguardo alla censura. Diversi test evidenziano che l’IA evita risposte su argomenti politicamente sensibili per il governo cinese, riflettendo le narrazioni ufficiali del Partito Comunista e limitando specifiche domande, come quelle sugli eventi di Piazza Tienanmen.

L’ex presidente Donald Trump, intervenendo a una conferenza in Florida, ha definito DeepSeek “una sveglia per la nostra industria”. La startup rappresenta una sfida diretta ai colossi americani dell’intelligenza artificiale come ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google. Il successo del modello cinese, economico e performante, ha destabilizzato un settore a lungo dominato dalla Silicon Valley, evidenziando una competizione crescente nel campo delle tecnologie avanzate.

