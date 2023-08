Oltre 143 Kg di hashish e quasi 1 Kg di cocaina sequestrati a Palermo

Rinvenimento di sostanze stupefacenti e denaro, arrestato individuo legato al traffico internazionale.

Nell’operazione “Serra Segreta” a Palermo, la Guardia di Finanza ha arrestato un individuo di 30 anni per traffico di droga, sequestrando oltre 143 Kg di hashish e quasi 1 Kg di cocaina dal valore di un milione di euro. Il sospetto è stato scoperto mentre tentava di nascondere la droga in un box, con ulteriori sostanze e denaro trovati nelle perquisizioni. L’uomo è stato tradotto in prigione, e ulteriori indagini hanno rivelato il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti e nel precedente ricevimento di un sussidio di cittadinanza.

Nell’ambito delle attività di contrasto al traffico illecito, i Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno condotto un’operazione di grande rilevanza. Durante i controlli nella metropoli, è stato effettuato un arresto in flagranza di reato di un individuo di 30 anni e il sequestro di oltre 143 Kg di hashish e quasi 1 Kg di cocaina, dal valore di oltre un milione di euro sul mercato. L’azione è stata eseguita dal Gruppo Pronto Impiego, reparto specializzato della Guardia di Finanza, impegnato nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti.

Il sospetto individuo è stato avvistato mentre apriva furtivamente un box vicino a Via dell’Orsa Maggiore, zona Guadagna. I Baschi Verdi hanno proceduto all’ispezione e hanno scoperto un considerevole quantitativo di droga, suddivisa in panetti, nascosto all’interno. Il fiuto del cane addestrato dell’unità cinofila Elisir ha portato al rinvenimento di ulteriori stupefacenti, inclusa cocaina, occultata in uno zainetto all’interno di una cassettiera.

Le perquisizioni si sono estese all’abitazione del sospettato, dove sono stati trovati ingenti quantitativi di banconote arrotolate, per un totale di oltre 17.000 euro. Le indagini hanno rivelato il coinvolgimento del soggetto anche nel confezionamento e nell’etichettatura dei panetti di hashish, con riferimenti a icone come Maradona e Scarface.

Le sostanze sequestrate, insieme ai materiali di confezionamento e al denaro, sono state poste sotto sequestro, e l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale Pagliarelli. Ulteriori accertamenti hanno svelato che l’arrestato aveva ricevuto il Reddito di Cittadinanza fino a luglio 2023, prima che il beneficio fosse sospeso in conformità al decreto legge 48/2023.

