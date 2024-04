Uomo senza fissa dimora dentro la fontana, arrestato a Catania

Nel cuore di Piazza Duomo, un episodio tumultuoso ha coinvolto le forze dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Un individuo è stato trovato all’interno della fontana dell’Amenano, suscitando l’intervento immediato degli agenti.

Il personale intervenuto ha sollecitato l’uomo a uscire dalla fontana e a mostrare i documenti di identità. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata quando l’individuo ha reagito con aggressività, rivolgendo insulti e minacce di morte agli agenti presenti. Nonostante i tentativi di placare la situazione, l’uomo ha tentato persino di aggredire fisicamente uno degli agenti, venendo prontamente fermato e immobilizzato.

Durante il trasporto in auto di servizio, l’uomo ha manifestato ancora comportamenti violenti, colpendo ripetutamente con i pugni il plexiglass divisorio dell’abitacolo e i vetri dei finestrini, senza arrecare danni ma procurandosi delle ferite che sono state successivamente curate presso il pronto soccorso dell’Ospedale “San Marco”.

Nonostante il ristabilimento della calma, l’uomo ha rifiutato categoricamente di fornire le proprie informazioni personali. Successivamente identificato come un 48enne catanese con precedenti penali e senza fissa dimora, è stato arrestato per resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale, mentre è stato denunciato in stato di libertà per il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo