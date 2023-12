Fiat Panda rubata alla Polizia Municipale: indagini in corso

Nella zona di Provinciale, a Messina, un’auto civetta della polizia municipale è stata sottratta ai legittimi proprietari, scatenando un’indagine in corso. L’auto in questione è una Fiat Panda, utilizzata dai vigili del Comando Municipale per scopi di sorveglianza.

L’atto delittuoso ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di ieri, e al momento, gli autori del furto rimangono sconosciuti. È plausibile che i responsabili fossero a conoscenza del fatto che l’auto fosse un mezzo di servizio dei vigili, poiché essa dispone di due antenne: una standard e una specificamente adibita all’uso operativo.

Al fine di gettare luce sull’incidente, le forze dell’ordine stanno attualmente esaminando attentamente le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. La ricerca delle prove e delle tracce degli autori del furto è attualmente in corso, con l’obiettivo di individuare i responsabili e recuperare l’auto.

