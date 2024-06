Armata di coltello 39enne difende il figlio in una rissa a Catania

Una donna di 39 anni è stata fermata dagli agenti delle Volanti di Catania dopo aver minacciato di colpire i presenti con un coltello in Corso Indipendenza, nei pressi del Palacatania. L’incidente è avvenuto in seguito a una rissa tra giovanissimi, tutti minorenni. La polizia è intervenuta immediatamente dopo aver ricevuto la segnalazione della rissa, cercando di calmare la situazione.

L’arrivo improvviso della donna, che ha fermato bruscamente l’auto per poi dirigersi verso la folla brandendo un coltello, ha complicato ulteriormente la situazione. Gli agenti si sono posti tra la donna e i giovani per evitare che la situazione degenerasse. Nonostante vari tentativi di dissuasione, la donna ha mantenuto un comportamento minaccioso.

Vista la pericolosità della situazione e la continua resistenza della 39enne, gli agenti sono stati costretti a utilizzare il taser. Solo allora la donna ha lasciato cadere il coltello, che è stato prontamente recuperato dai poliziotti. Una volta ristabilita la calma, gli agenti hanno verificato che la donna non avesse riportato danni alla salute.

Dopo aver ascoltato la sua versione dei fatti, è emerso che la donna aveva agito nel tentativo di proteggere il figlio coinvolto nella rissa. In seguito all’accaduto, è stata denunciata a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

