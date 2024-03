Bonus psicologo 2024: modalità di presentazione e importi

Da oggi, 18 marzo, è possibile presentare domanda per ottenere il bonus psicologo, un sostegno economico destinato a coprire le spese relative a sessioni di psicoterapia. Questo incentivo, introdotto con la manovra economica, rappresenta un passo significativo verso l’accessibilità al benessere psicologico per tutti i cittadini. La finestra per richiedere il bonus sarà aperta fino al 31 maggio 2024.

Il contributo può arrivare fino a 1.500 euro per persona e viene erogato una sola volta all’anno. Per poter accedere al bonus, è necessario rispettare due requisiti fondamentali: la residenza in Italia e un valore Isee, ordinario o corrente, non superiore a 50mila euro.

L’importo del beneficio varia in base al valore Isee presentato. Se il valore è inferiore a 15mila euro, l’importo massimo è di 1.500 euro. Per valori compresi tra i 15mila e i 30mila euro, l’importo massimo scende a 1.000 euro, mentre per valori compresi tra i 30mila e i 50mila euro, il bonus può arrivare fino a 500 euro.

La procedura per richiedere il bonus è esclusivamente telematica e può essere effettuata attraverso diverse modalità: il portale web dell’Inps, utilizzando l’apposito servizio; online tramite SPID, Carta di identità elettronica o Carta Nazionale dei servizi; oppure contattando il Contact Center Integrato.

Una volta completata la fase di presentazione delle domande, verranno stilate delle graduatorie per l’assegnazione del beneficio, considerando sia la residenza che il valore Isee. L’esito della richiesta sarà comunicato ai richiedenti tramite Sms e/o email.

È importante notare che una volta ottenuto il bonus, questo deve essere utilizzato entro 270 giorni dalla data di assegnazione, altrimenti si rischia la decadenza.

