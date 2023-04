Venezia-Palermo: probabili formazioni e novità per la sfida al Penzo

Palermo e Venezia si affrontano alle 14:00 allo stadio “Penzo” di Venezia in un match cruciale per la classifica di Serie B. I rosanero di Eugenio Corini, reduci dal pareggio a reti inviolate contro il Cosenza, vogliono puntare ai play-off, mentre i lagunari cercano di allontanarsi dalla zona play-out. La gara di andata è stata vinta dal Venezia per 1-0, grazie al gol di Pohjanpalo, ma la partita di oggi potrebbe riservare sorprese.

Il tecnico del Palermo conferma il 3-5-2 e schiera Pigliacelli in porta, Mateju, Nedelcearu e Marconi in difesa, mentre in mediana ci saranno Claudio Gomes, Saric e Verre. La novità è il ritorno di Valente sulla fascia destra, mentre Sala potrebbe partire da titolare a sinistra. Brunori e Soleri saranno i due attaccanti.

Il Venezia, invece, cerca la vittoria dopo la sconfitta contro la Reggina e schiera il solito 3-4-3. In porta ci sarà Maenpaa, mentre il terzetto difensivo sarà composto da Ceccaroni, Modolo e Svoboda. A centrocampo spazio a Maleh, Fiordaliso, Taugourdeau e Vacca. In attacco, invece, ci saranno Rossi, Aramu e Cappelletti.

Il campionato di Serie B si conferma equilibrato e molto combattuto, come confermato dal tecnico dei rosanero: “Il pericolo di sottovalutare gli avversari non c’è mai stato, avevamo ben chiaro il nostro obiettivo”. La partita potrebbe riservare sorprese e, per questo motivo, sarà importante per entrambe le squadre portare a casa i tre punti.

