Schifani scrive i post con l’A.I. Codacons: #SchifaniScriviConNoi

Il Codacons Sicilia ha preso posizione in merito alla recente gaffe social che ha coinvolto Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana. Durante la pubblicazione di un post su Facebook riguardante la crisi idrica nel territorio, il Governatore avrebbe inserito involontariamente il suggerimento fornito da un’Intelligenza Artificiale: «Ecco una proposta per il post su Facebook, in prima persona e con enfasi, adatta a un tono istituzionale ma coinvolgente». La segnalazione, condivisa da numerosi utenti, ha fatto rapidamente il giro dei social media, sollevando interrogativi sulla trasparenza nei processi comunicativi dell’ente regionale.

In risposta all’episodio, il Codacons Sicilia ha offerto di mettere a disposizione le proprie competenze definite «intelligenze naturali», proponendosi di collaborare con il Presidente nella stesura di contenuti ufficiali. L’associazione evidenzia che, presso Palazzo d’Orléans, è attivo un ampio gruppo di giornalisti e professionisti degli uffici stampa, oltre a redazioni specializzate che seguono quotidianamente l’attività del Governo regionale. Secondo il Codacons, tale dotazione di risorse umane rende superflua qualsiasi dipendenza da sistemi automatizzati per la produzione di testo istituzionale.

Il Codacons Sicilia ha invitato il Presidente Schifani a privilegiare l’apporto di consulenti esperti, capaci di garantire comunicazioni coerenti, chiare e incisive. L’associazione sottolinea l’esperienza e la creatività dei propri operatori, ritenuti in grado di valorizzare la voce istituzionale con un approccio più «umano». Per promuovere questa iniziativa, il Codacons lancia l’hashtag ufficiale #SchifaniScriviConNoi.

