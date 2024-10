“Take Away”, sequestrati 40 chili di droga a Caltanissetta, un arresto

Nel corso dell’operazione “Take Away”, la Guardia di Finanza di Caltanissetta ha portato a termine un’importante operazione antidroga, sequestrando 40 kg di hashish e arrestando un individuo, intensificando così il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree di Caltanissetta e nei comuni dell’agrigentino. L’intervento è stato condotto dai baschi verdi del Gruppo di Caltanissetta, che hanno identificato e fermato un cittadino della Provincia di Agrigento, trovato in possesso di circa 200 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, per un totale di 20 kg, nascosti nella propria vettura. Gli stupefacenti erano sigillati in confezioni preparate per evitare eventuali controlli, incluse le ispezioni delle unità cinofile.

L’individuo fermato è stato immediatamente condotto presso la casa circondariale di Agrigento su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Successivamente, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, imponendo la custodia cautelare in carcere, pur mantenendo la presunzione di innocenza fino alla conclusione del procedimento.

Le indagini della Guardia di Finanza sono quindi proseguite, portando al sequestro di ulteriori 20 kg di hashish, corrispondenti ad altri 200 panetti identici ai primi, scoperti in un deposito di un secondo soggetto, anch’egli originario dell’agrigentino, denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria con il beneficio della presunzione di innocenza.

L’operazione complessiva ha permesso di sottrarre al mercato circa 40 kg di hashish, destinati alla vendita nei territori di Caltanissetta e Agrigento, per un potenziale giro d’affari del valore di 400 mila euro per le locali organizzazioni criminali. Le Fiamme Gialle di Caltanissetta confermano così il loro impegno nella prevenzione e repressione dei traffici illeciti, proseguendo nell’azione di tutela della legalità e della sicurezza nel territorio.

