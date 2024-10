Prevista per il 1° novembre l’apertura della Galleria Calavà sulla A20

La galleria Calavà sulla A20, situata nel tratto autostradale compreso tra Patti e Brolo, sarà riaperta al traffico entro il 1° novembre, giusto in tempo per la festività di Ognissanti. I lavori di somma urgenza, avviati per la messa in sicurezza dell’infrastruttura dopo l’incidente del 5 settembre scorso, quando un incendio ha coinvolto una bisarca in transito, stanno infatti volgendo al termine.

Sulla stessa autostrada, proseguono le operazioni di collaudo per i nuovi impianti installati nella galleria Tindari, con modifiche temporanee alla viabilità per garantire la sicurezza dei veicoli in transito. A partire dalle ore 7:00 del 28 ottobre e fino alle ore 20:00 del 31 dicembre 2024, si prevede una chiusura alternata delle corsie di emergenza, di marcia e di sorpasso in funzione delle specifiche esigenze di sicurezza.

Il tratto soggetto ai lavori di collaudo si estende tra il chilometro 60+000 e il chilometro 64+000 della A20 Messina-Palermo e comporterà limitazioni sia nelle ore diurne sia in quelle notturne.

Per tutto il periodo di collaudo, la velocità massima consentita nel tratto sarà di 60 km/h, e sarà inoltre in vigore un divieto di sorpasso esteso a tutti i veicoli. Le autorità invitano gli automobilisti a mantenere una guida prudente e ad adeguarsi alle indicazioni per una viabilità sicura.

L’adozione di queste misure straordinarie si rende necessaria per completare le verifiche tecniche e assicurare la piena fruibilità dell’infrastruttura nel rispetto delle normative di sicurezza. I disagi per gli utenti della A20 saranno temporanei, e la riapertura completa della carreggiata è prevista una volta conclusi i collaudi.

