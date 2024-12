Rilevamento velocità sulle autostrade A18-A20, giorni e tratti interessati

La Polizia Stradale di Messina ha reso noto il calendario delle tratte autostradali interessate dal controllo della velocità, fornendo indicazioni precise sui giorni e i luoghi in cui saranno attivi gli strumenti di rilevamento. L’iniziativa mira a promuovere una guida responsabile e al rispetto dei limiti, con l’obiettivo di prevenire incidenti stradali.

Le attività di monitoraggio si svolgeranno da lunedì 16 a domenica 22 dicembre 2024, concentrandosi principalmente sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo. Questi tratti sono stati individuati come aree a maggiore rischio di incidentalità, e i controlli verranno effettuati in entrambi i sensi di marcia. Nello specifico, i dispositivi di rilevazione saranno operativi nei giorni 16, 17, 19 e 20 dicembre, alternandosi tra le due autostrade. La presenza costante dei controlli è stata progettata per sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di una velocità adeguata e conforme alle normative vigenti.

L’invito della Polizia Stradale è rivolto a tutti i conducenti, affinché mantengano una condotta prudente al volante e rispettino le regole del codice della strada, contribuendo così alla sicurezza propria e degli altri utenti della rete autostradale.

