Asp Messina, Cuccì incontra Bicchieri, sospeso lo stato di agitazione

Si è tenuto un incontro tra il segretario generale della Cisl Fp Messina, Giovanna Bicchieri, e il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Cuccì, durante il quale sono state affrontate numerose questioni legate al personale sanitario e sociosanitario. A seguito del confronto, il sindacato ha deciso di sospendere lo stato di agitazione avviato il 7 gennaio, riconoscendo l’apertura al dialogo mostrata dal dirigente aziendale.

“La sospensione – ha dichiarato Bicchieri – è stata possibile grazie alla disponibilità dell’amministrazione ad ascoltare le nostre istanze, relative alle stabilizzazioni del personale con diritto all’assunzione maturato da anni e alle gravi carenze di organico in presidi come Milazzo e il Dipartimento di Salute Mentale.” Durante l’incontro, il sindacato ha evidenziato problematiche ancora irrisolte, tra cui la mancata assegnazione di comandi secondo criteri trasparenti, il conferimento degli incarichi organizzativi e la ricollocazione dei dipendenti prossimi alla stabilizzazione in base alle graduatorie.

Una delle criticità più urgenti riguarda la carenza di infermieri nello Spdc di Messina Nord, dove su dodici posti letto vi sono dodici operatori, di cui sette usufruiscono della legge 104. Questa situazione, aggravata da episodi di aggressioni al personale, richiede un immediato intervento. Preoccupano anche la ridefinizione della dotazione organica con cinque strutture in meno, l’assunzione limitata di soli sette infermieri dal 2020 al 2024, la chiusura di tre STAR prevista per luglio 2024 e quella dell’ambulatorio di Milazzo, avvenuta nel dicembre 2022.

“Il direttore Cuccì – ha aggiunto Bicchieri – ha manifestato disponibilità sui temi trattati. Per la salute mentale, chiederemo un confronto con il dottor Rao per riorganizzare il personale in esubero e assegnarlo alle strutture con maggiore necessità.” Il sindacato continuerà il monitoraggio affinché il confronto con l’amministrazione garantisca il funzionamento dell’Asp e la tutela dei lavoratori.

