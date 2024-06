Successo per la Sicilia, U17 vince la Terza Edizione del Trofeo Piras

La Rappresentativa siciliana U17, alla sua prima partecipazione, ha conquistato la terza edizione del Trofeo “Benedetto Piras”. Nella località di Castiadas, la squadra siciliana ha affrontato i pari età del Piemonte Valle d’Aosta, vincendo con un netto 2-0. Il match decisivo ha visto brillare i giovani allenati da Lorenzo Corsino, che hanno prevalso grazie ai gol di Donato, dell’Accademia Siracusa, e Zizzo, del Trapani.

Il presidente del Comitato Regionale Sicilia, Sandro Morgana, ha espresso grande soddisfazione per questo importante risultato. “C’è grande soddisfazione per questo importante successo, alla nostra prima partecipazione al torneo Piras,” ha dichiarato Morgana. “I ragazzi hanno dato il massimo senza mai risparmiarsi dimostrando grande maturità e voglia di fare bene. Sono particolarmente contento per il gruppo, per i tecnici e per tutti i membri dello staff che ci hanno creduto e che sono venuti in Sardegna con l’entusiasmo e con l’obiettivo di fare bene.” Morgana ha poi evidenziato l’importanza del lavoro di squadra e della preparazione tecnica, ringraziando in particolare Luigi Gentile, i tecnici Daniele Di Salvo, Lorenzo Corsino, Dario Scardaci e il coordinatore regionale Pierpaolo Alderisi per il loro impegno e dedizione.

Morgana ha aggiunto: “Fin dal primo giorno, avevo detto ai ragazzi che l’obiettivo principale era divertirsi e tenere alti i valori dello sport, mettendo al primo posto il rispetto e l’educazione per l’avversario: questo è stato recepito benissimo, poi essere stati protagonisti anche dal punto di vista tecnico mi ha fatto particolarmente piacere.” Inoltre, ha elogiato l’accoglienza ricevuta in Sardegna e la perfetta organizzazione del torneo. “Ringrazio il mio amico Gianni Cadoni, Presidente CR Sardegna e Vicepresidente LND, per questa bellissima vetrina che ha messo al centro dell’attenzione i nostri giovani talenti, in un torneo che ha ricordato un carissimo amico come l’indimenticato presidente del Comitato Regionale Sardegna Benedetto Piras, del quale è sempre vivo il nostro ricordo.”

