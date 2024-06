Ministero dell’Interno annuncia concorso per 350 Vigili del Fuoco

Il Ministero dell’Interno ha annunciato un nuovo concorso per l’assunzione di 350 vigili del fuoco. I candidati devono avere un’età non superiore ai 26 anni e aver conseguito un diploma di scuola superiore. La Direzione centrale per l’Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso, responsabile della gestione dei concorsi di accesso, ha pubblicato il bando sul sito ufficiale www.InPA.gov.it.

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 20 luglio 2024 utilizzando la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it. È fondamentale seguire le istruzioni specificate per completare correttamente la domanda. Successivamente, il 10 settembre, sul portale unico del reclutamento www.InPA.gov.it e sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, verranno comunicate le modalità di esecuzione della prova di preselezione.

Questo concorso rappresenta un’importante opportunità per coloro che aspirano a entrare nel corpo dei vigili del fuoco, offrendo una carriera che combina il servizio alla comunità con opportunità di crescita professionale. I candidati sono incoraggiati a presentare la loro domanda tempestivamente e a prepararsi adeguatamente per le fasi di selezione previste dal bando.

« Leggi il bando »

