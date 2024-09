Orlandina e Villafranca, partita a porte chiuse finisce 3-3

Il match tra Orlandina e Città di Villafranca si è concluso con un avvincente 3-3. La sfida, valida per il campionato di Promozione, ha visto il Villafranca partire in vantaggio per 2-0, ma la partita ha preso una svolta inaspettata, terminando in parità nei minuti finali.

L’incontro si è svolto a porte chiuse a causa della mancata autorizzazione da parte dell’Ufficio Licenze della Questura di Messina, condizione che continua a pesare sulla squadra di casa. L’Orlandina ha dovuto affrontare la gara priva del giocatore Iuculano, squalificato per due giornate, mentre anche il Città di Villafranca ha dovuto fare a meno di Simone Gazzetta, fermato per lo stesso periodo.

Il Messana, inarrestabile in questa stagione e a punteggio pieno con 9 punti, ha battuto la Santangiolese per 3-1, mantenendo il primo posto. Subito dietro, l’Orlandina e il Città di Villafranca si contendono il secondo posto con 7 punti a testa, entrambe potenziali minacce per le squadre avversarie. Nel dettaglio del match, il Villafranca ha preso il controllo nei primi venti minuti, segnando due gol grazie a Yakubu, al 11° e 21° minuto. L’Orlandina ha reagito prima della fine del primo tempo, ottenendo un rigore al 35° minuto, trasformato dal capitano Raneri, e raggiungendo il pareggio due minuti dopo con un colpo di testa di Pasqual su calcio d’angolo.

Il secondo tempo è iniziato con l’Orlandina che ha mostrato lo stesso slancio e ha trovato il vantaggio al 49° minuto con Praticò, che ha segnato con un preciso tiro nell’angolo destro. Il Villafranca, tuttavia, non si è arreso, riuscendo a riequilibrare la partita poco prima del fischio finale.

A conclusione della gara, l’allenatore dell’Orlandina, Roberto Letizia, ha commentato: “Prima della partita avevo immaginato che sarebbe stata una bella partita, così è stato, giocata a viso aperto. Sono contentissimo dell’atteggiamento della mia squadra, non era facile ribaltarla dal 2-0. Abbiamo rischiato di vincerla.”

