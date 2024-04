Ordinanza contro la siccità in Sicilia: divieti e misure

La Sicilia affronta l’urgente necessità di fronteggiare una prevista siccità estiva di proporzioni gravi. Con la cabina di regia, presieduta dal presidente della Regione Renato Schifani, chiamata a individuare soluzioni strutturali, il segretario generale dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, Leonardo Santoro, in qualità di commissario delegato per l’attuazione delle misure, ha emesso la prima ordinanza con “azioni e buone pratiche” per il risparmio idrico.

Lo scorso 11 marzo, la Giunta regionale ha dichiarato lo stato di crisi e emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani. L’ordinanza commissariale impone l’adozione del “Vademecum di azioni e buone pratiche per il risparmio idrico potabile”, da divulgare tramite i sindaci delle province coinvolte.

Tra i divieti imposti dall’ordinanza commissariale, l’innaffiatura notturna delle piante per il risparmio idrico, l’uso non consentito dell’acqua potabile per il lavaggio dei veicoli privati, e il divieto di utilizzare tale risorsa per il lavaggio di aree esterne e per l’alimentazione di fontane ornamentali e piscine.

