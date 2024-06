50enne messinese sotto effetto di droga causa incidente a Messina

Un cinquantenne originario di Messina, noto alle forze dell’ordine, ha causato un incidente coinvolgendo tre veicoli mentre era alla guida di una Maserati Levante. L’episodio è avvenuto nella zona del viale Gazzi, dove l’uomo ha prima urtato due auto parcheggiate all’incrocio tra via Adolfo Celi e il viale Gazzi, per poi scontrarsi contro un terzo veicolo. Dopo aver abbandonato la vettura danneggiata nei pressi della via Consolare Valeria, è stato rintracciato dalle Forze dell’Ordine grazie a una chiamata al 112.

L’intervento della Polizia Municipale ha permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Gli agenti hanno rintracciato il cinquantenne, sottoponendolo immediatamente a controlli per verificare l’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti. Mentre il test dell’alcol è risultato negativo, gli esami hanno rilevato la presenza di cannabinoidi e cocaina nel sistema dell’uomo.

A seguito di questi riscontri, il cinquantenne è stato denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti e per guida senza patente, quest’ultima revocata in precedenza. La Maserati Levante, semi-distrutta, è stata recuperata nei pressi della via Consolare Valeria, luogo dove l’automobilista l’aveva abbandonata.

L’incidente ha sollevato preoccupazione nella comunità messinese, soprattutto per le circostanze aggravanti dell’uso di droghe e la mancanza della patente di guida. Le autorità continueranno a monitorare attentamente il caso, avendo evidenziato il pericolo rappresentato da simili comportamenti al volante.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo