Gemelli del violino incantano i Coldplay: evento straordinario a Patti

Gemelli del violino incantano i Coldplay: lo straordinario fuoriprogramma a Patti.

È in arrivo uno straordinario evento per gli studenti delle scuole di Patti. Nell’ambito della rassegna “Incontri d’Autore – Musica e Parole nelle Scuole”, promossa dall’associazione “Banca della Speranza” e patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Patti, si esibiranno due giovani talenti che hanno già conquistato il mondo della musica.

Mirko e Valerio, due gemelli violinisti nati ad Agrigento nel 2007, hanno catturato l’attenzione di milioni di persone durante la pandemia, suonando il violino di fronte a una telecamera e condividendo le loro performance sui social media. Proprio in quel momento, i loro straordinari talenti hanno attratto l’interesse dei Coldplay, che hanno condiviso una delle loro esibizioni e hanno suscitato l’entusiasmo dei fan di tutto il mondo.

L’appuntamento è fissato per le 10 di questa mattina presso l’auditorium della Concattedrale di Patti, situato in contrada Santo Spirito. I gemelli Mirko e Valerio si esibiranno in un concerto memorabile, regalando al pubblico un’esperienza musicale unica.

La loro ascesa è stata inarrestabile, culminando con la firma del primo contratto discografico nel 2022 e l’uscita dell’album “The Violin Twins”, che include dodici brani famosi arrangiati in modo straordinario.

L’evento di oggi rappresenta un momento di grande orgoglio per la città di Patti, che ha visto crescere due talenti straordinari nel campo della musica. Sarà un’opportunità per gli studenti di apprezzare e ispirarsi alla passione e all’impegno di Mirko e Valerio nel perseguire i propri sogni.

