Festival dell’Olio dei Nebrodi, tradizione e innovazione a Mirto

A Mirto, piccolo centro dei Nebrodi, si terrà l’ottava edizione del “Festival dell’Olio dei Nebrodi” dal 20 al 22 dicembre. L’evento, organizzato con il patrocinio e il finanziamento dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, si propone come una delle manifestazioni di maggiore rilievo nella valorizzazione dell’olivicoltura siciliana. Questo settore rappresenta un’eccellenza regionale, con 28 cultivar riconosciute IGP Sicilia, che coinvolgono oltre 100.000 aziende, 500 frantoi e 150.000 ettari di oliveti. La produzione annuale di 500.000 quintali di olio posiziona la Sicilia tra le prime regioni italiane per estensione e produzione.

Nel territorio dei Nebrodi si trovano numerose varietà di olive, alcune legate ai nomi dei comuni locali, come la Santagatese e l’Olivo di Mandanici, accanto a cultivar di fama come l’Oglialora messinese, la Nocellara messinese e la Vaddarica, conosciuta anticamente come “Scarsitta di Mirto”. Il festival punta a promuovere l’olioturismo, recentemente normato a livello regionale, come strumento per integrare turismo esperienziale, tradizioni locali e valorizzazione culturale.

Il 21 dicembre, il Palazzo Cupane, sede del Museo del Costume e della Moda Siciliana, ospiterà un convegno sull’olivicoltura e sull’olioturismo, con la partecipazione di esperti, politici e operatori. Durante la giornata, saranno allestite due mostre: “Ulivi e Frantoi” con fotografie di Melo Minnella e Nino Giaramidaro, e una esposizione micologica curata dall’Associazione Micologica di Torrenova. Inoltre, sarà consegnato il premio “MirtOlio 2024” a una personalità distintasi nella promozione dell’olio siciliano. In collaborazione con l’Anci Sicilia, verrà presentato il progetto “La Rete dei Musei”, che include il Museo di Mirto.

L’iniziativa coinvolgerà anche le scuole il 20 dicembre con “L’Olio sale in Cattedra”, mentre il 22 dicembre sarà dedicato all’itinerario olioturistico della Vaddarica, un percorso suggestivo tra il fiume Fitalia e la sua vallata, già luogo di approvvigionamento in epoca romana. L’evento si arricchisce di masterclass organizzate da Cronache di Gusto, con la partecipazione di Giuseppe Cicero e di altri esperti.

