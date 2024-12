Sospese le agevolazioni delle Eolie per i pendolari, Pd contro Schifani

Le tariffe agevolate per i pendolari delle isole Eolie sono state sospese, suscitando forti reazioni da parte di sindacati, associazioni e partiti politici. La misura, che garantiva biglietti degli aliscafi a prezzi scontati, rappresentava un importante sostegno per lavoratori essenziali come insegnanti e personale sanitario, che ogni giorno raggiungono l’arcipelago. La sospensione ha immediatamente sollevato polemiche tra le categorie interessate e nelle istituzioni locali.

In particolare, il Partito Democratico ha criticato duramente la decisione del governo regionale, guidato dal presidente Renato Schifani. Armando Hyerace, neo segretario provinciale del Pd, ha espresso preoccupazione per l’impatto che tale provvedimento avrà sui lavoratori. “Il governo Schifani, tra un treno turistico e un ponte che non esiste, cancella le agevolazioni per i pendolari delle Isole Eolie, una misura che colpisce duramente non solo le famiglie, ma in particolare i lavoratori essenziali per il nostro territorio, come il personale docente e i medici”, ha dichiarato Hyerace.

Il segretario ha sottolineato come questa decisione penalizzi i professionisti che affrontano quotidianamente notevoli difficoltà per garantire i servizi essenziali alla comunità.

“Questi professionisti, che quotidianamente affrontano sacrifici enormi per garantire la continuità dei servizi sanitari e scolastici, si trovano ora a dover fare i conti con un ennesimo ostacolo, che mette a rischio la loro possibilità di svolgere il proprio lavoro con dignità”, ha aggiunto.

Il Pd di Messina, con il deputato regionale Calogero Leanza, ha ribadito la richiesta di una revisione immediata della decisione da parte del governo regionale, considerandola inaccettabile. La vicenda resta al centro dell’attenzione, con il rischio di ripercussioni sulla continuità dei servizi nelle Eolie.

