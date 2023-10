Energia Verde a Patti: le promesse non mantenute

Nella seduta del 22.12.2021, il Consiglio Comunale ha unanimente approvato una mozione importante. L’obiettivo era chiaro: promuovere Comunità Energetiche Rinnovabili e Autoconsumo Collettivo, sfruttando gli impianti di energia rinnovabile del Comune per contrastare l’aumento dei prezzi dell’energia.

L’importanza di questa iniziativa era evidente, considerando la crescita dei costi energetici, amplificata da eventi geopolitici e finanziari. Il Comune di Patti ha persino ottenuto un finanziamento di €12.169,40 per avviare questo progetto ambizioso, ma sembra che nulla sia stato fatto finora.

Altri Comuni siciliani hanno già iniziato il processo di costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e hanno ricevuto anticipazioni del 40% dei finanziamenti. Ma cosa è successo a Patti?

I Consiglieri Comunali intervengono per ottenere risposte dal Sindaco e dall’Assessore alle Energie Alternative. Chiedono quali azioni concrete siano state intraprese dal 30.9.2022 in poi per promuovere le Comunità Energetiche Rinnovabili. Se nulla è stato fatto, vogliono sapere perché.

L’auspicio è che l’Amministrazione Comunale dimostri la sua sensibilità non solo a parole, ma con azioni concrete. La promozione delle CER è un passo nella giusta direzione per creare un futuro più verde e sostenibile per Patti e la sua comunità.

Inoltre, esigono conoscere se l’Amministrazione ha intenzione di agire immediatamente per garantire riduzioni dei costi energetici per l’Ente e i cittadini.

È giunto il momento di passare dalle parole ai fatti.

I consiglieri:

Giuseppe Mauro Aquino, Alessia Bonanno, Giorgio Cangemi, Antonina Costanzo, Maria Pollicita.

