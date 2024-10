Gravi disagi sulla Strada Statale 113 tra Patti e Brolo

Il Partito Democratico di Gioiosa Marea ha segnalato i gravi disagi che continuano a colpire i cittadini del territorio, così come gli automobilisti che percorrono la tratta autostradale Messina-Palermo. La chiusura dell’autostrada A20 tra Patti e Brolo ha obbligato gli utenti a deviare sulla Strada Statale 113, dove la situazione della viabilità risulta estremamente precaria, soprattutto nel tratto compreso tra Gioiosa Marea e Patti.

In un comunicato ufficiale, il Partito Democratico ha sottolineato come i progetti annunciati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dai suoi rappresentanti siciliani sembrino lontani dal diventare realtà. Di conseguenza, risulta necessario trovare con urgenza i fondi per la manutenzione della S.S. 113, una delle arterie stradali strategiche per la regione, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.

Le criticità rilevate includono la falesia situata tra Capo Calavà e Capo Skino, dove le rocce, tenute da cavi d’acciaio, rappresentano un potenziale pericolo. Il Partito Democratico si domanda da quanto tempo non venga verificata l’efficacia di questi cavi e se siano in grado di prevenire eventuali crolli della parete rocciosa, che potrebbe essere erosa dall’azione del mare.

La galleria artificiale di Capo Calavà, dopo il distacco di elementi di cemento nel 2019, versa in un avanzato stato di degrado. Gli interventi eseguiti da Anas sono stati limitati a un sistema di cavi e reti che dovrebbero evitare la caduta di detriti sulla strada. Tuttavia, la presenza di un semaforo che impone la sosta dei veicoli sotto una rete colma di materiali solleva preoccupazioni sulla sicurezza.

Le barriere paramassi lungo la rocca di Capo Calavà, fortemente deteriorate, costituiscono un ulteriore rischio, mentre le barriere di sicurezza lungo lunghi tratti della carreggiata risultano insufficienti a contenere eventuali veicoli fuori controllo.

Infine, il Partito Democratico denuncia la mancanza di monitoraggio del grande muro in calcestruzzo situato all’ingresso della galleria artificiale di Capo Calavà, privo di controlli regolari con fessurimetri per rilevare possibili movimenti strutturali. Questa mancanza di interventi mette in pericolo la sicurezza di tutti gli automobilisti che percorrono quotidianamente la S.S. 113.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo