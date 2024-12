Asp Palermo attiva procedure rapide per sostituzione microinfusori

L’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Palermo ha finalmente implementato una procedura rapida per la sostituzione dei microinfusori destinati ai pazienti diabetici. Tale innovazione consentirà agli utenti che segnalano malfunzionamenti dei dispositivi di ottenere una sostituzione entro 48 ore. La novità rappresenta un significativo progresso per la comunità diabetica locale, ponendo fine a un disservizio che durava da circa due anni. In precedenza, infatti, i pazienti della provincia erano costretti ad attendere settimane per ricevere un nuovo dispositivo, nel frattempo ricorrendo alle terapie tradizionali basate su iniezioni, con inevitabili ripercussioni sulla qualità della vita.

Il deputato regionale del Partito Democratico, Mario Giambona, ha espresso soddisfazione per l’attivazione di questo servizio. “Finalmente anche in provincia di Palermo i diabetici che riscontrano problemi nei loro microinfusori potranno richiederne la sostituzione con procedure rapide ed ottenere la sostituzione entro 48 ore,” ha dichiarato.

Giambona ha inoltre sottolineato il proprio impegno nella questione negli ultimi due anni. “Ho seguito questa vicenda anche attraverso il costante dialogo con diverse associazioni,” ha spiegato. Il deputato ha ricordato di aver presentato, insieme ai colleghi del gruppo PD all’Assemblea Regionale Siciliana (Ars), numerosi atti ispettivi per sollecitare l’Asp di Palermo a migliorare i tempi del servizio, allineandoli a quelli già in vigore nelle altre province siciliane e in diverse aree d’Italia.

Con questa nuova misura, l’Asp di Palermo si adegua finalmente agli standard di efficienza già raggiunti in altre realtà regionali, rispondendo così alle necessità di una categoria di pazienti che richiede assistenza immediata per la gestione della propria condizione cronica.

