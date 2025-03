Il ritorno di Fiorella Mannoia in tour tra Messina e Milazzo

Fiorella Mannoia inaugura una nuova fase del suo tour “Fiorella Sinfonica – live con orchestra”, che proseguirà nei principali teatri italiani durante la primavera per poi approdare nelle arene all’aperto a partire da luglio. L’artista romana sarà accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal maestro Rocco De Bernardis, e presenterà al pubblico una selezione dei suoi brani più noti, reinterpretati in chiave sinfonica, insieme a tracce più recenti tratte dal suo ultimo lavoro discografico.

Le date siciliane del tour inizieranno il 15 aprile a Messina, presso il Teatro Vittorio Emanuele, e proseguiranno il 16 aprile a Ragusa, al Teatro Duemila. Entrambi gli appuntamenti sono curati da Puntoeacapo, in collaborazione con Il Botteghino e GG Entertainment.

La tournée estiva prevede ulteriori esibizioni sull’Isola. Il 27 agosto Mannoia salirà sul palco del Teatro al Castello di Milazzo, nell’ambito della rassegna Milazzo Estate 2025 promossa dal Comune di Milazzo e organizzata da Puntoeacapo Srl con Arts Promotion. Il 29 agosto sarà ad Agrigento, alla Live Arena dello Sport Village Bellavia, come ospite del Festival Il Mito, giunto alla ventesima edizione, promosso dalla Fondazione Teatro Valle dei Templi insieme a Puntoeacapo. L’ultimo appuntamento in programma è previsto per il 30 agosto all’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica (Ragusa).

Durante i concerti verranno proposte anche le canzoni del nuovo album “Disobbedire”, pubblicato il 29 novembre da Oyà/Columbia Records/Sony Music. Il disco contiene nove tracce, alcune delle quali scritte dalla stessa Mannoia, e affronta tematiche che spaziano dall’amore all’impegno sociale e culturale.

