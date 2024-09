Ventiseiesima edizione del Raid dell’Etna: partenza da Palermo

A Palermo è partita la ventiseiesima edizione del Raid dell’Etna, una competizione dedicata alle auto d’epoca che prevede un percorso di oltre mille chilometri attraverso i luoghi più suggestivi della Sicilia. I partecipanti, giunti nel capoluogo siciliano tra il 27 e il 28 settembre, sono partiti oggi, 30 settembre, per la prima tappa. La manifestazione porterà gli equipaggi a visitare residenze nobiliari, siti storici e culturali di notevole rilievo, accompagnati da prove cronometrate che metteranno alla prova la loro abilità al volante.

Il Raid è iniziato con un giro nel centro storico di Palermo, con una sosta al Circolo Unione, antica dimora della famiglia Florio. Successivamente, dopo il pranzo, la carovana è partita per la prima tappa con destinazione le cantine Mandrarossa di Menfi, dove si è svolta la prima prova cronometrata, denominata Sciacca-Mare. Dopo la competizione, i partecipanti si sono diretti a Sciacca per la sosta notturna in vista della partenza del giorno successivo.

Il programma di martedì 1 ottobre prevede il passaggio dalla Valle dei Templi ad Agrigento, con un’ulteriore tappa presso l’autodromo di Pergusa, dove si terranno due prove cronometrate. Al termine delle gare, gli equipaggi si dirigeranno verso Siracusa. La terza giornata, mercoledì 2 ottobre, vedrà lo svolgimento di una prova mattutina e la visita a Ispica, inclusi il palazzo Bruno di Belmonte, la Basilica di Santa Maria Maggiore e il loggiato di Sinatra. Nel pomeriggio si terrà la prova Avola-Avola Antica, seguita da cena e pernottamento.

Giovedì 3 ottobre sarà dedicato alla visita del parco archeologico della Neapolis a Siracusa, per poi proseguire verso Villa Isola per il pranzo. Il percorso continuerà con la cronoscalata Val d’Anapo-Sortino, fino a giungere a Catania, che ospiterà gli ultimi due giorni della competizione.

Venerdì 4 ottobre i partecipanti si misureranno nella prova cronometrata Etna, con arrivo al Rifugio Sapienza e successiva discesa verso la tenuta Consoli Floreno. La manifestazione si concluderà sabato 5 ottobre, con la sesta tappa e arrivo in piazza Vincenzo Bellini a Catania. Seguiranno il pranzo e la premiazione a Palazzo Manganelli.

