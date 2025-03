Taormina ospita 180 operatori del turismo Sostenibile e di Lusso

Il 27 e 28 marzo 2025, Palazzo Corvaja a Taormina ospiterà un doppio appuntamento dedicato all’evoluzione del turismo in Sicilia: gli Stati Generali del Turismo di Lusso e il MEET Forum – Turismo Sostenibile. L’iniziativa si propone come un’occasione di confronto sulle dinamiche future dell’ospitalità d’eccellenza, puntando su sostenibilità, strategie di investimento e innovazione.

L’evento vedrà la partecipazione di oltre 180 operatori del settore turistico di alta gamma, configurandosi come una piattaforma di dialogo tra istituzioni, investitori e professionisti del comparto. Tra i promotori figurano Dina Ravera, Presidente di Destination Italia, e Andrea Gumina, Presidente del Distretto dell’Ospitalità di Lusso di Sicilia. Interverranno inoltre personalità di primo piano come Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo.

Il programma prenderà il via giovedì 27 marzo alle ore 14 con la registrazione e un welcome coffee, seguito dall’apertura ufficiale e dai saluti istituzionali. Dalle 15:15 alle 17:15 si terranno tavoli tecnici dedicati a sostenibilità, investimenti e innovazione, mentre alle 17:30 sarà avviata una discussione interattiva tra esperti del settore. La giornata si concluderà con una cena di networking.

Venerdì 28 marzo l’agenda inizierà alle 8:45 con un nuovo welcome coffee, accompagnato dai saluti del Sindaco di Taormina, On. Cateno De Luca, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, e del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, On. Gaetano Galvagno. Alle 9:45 è prevista la benedizione di Mons. Giuseppe Marciante, seguita alle 10 dalla presentazione del Manifesto per un Lusso Esperienziale Sostenibile. La mattinata proseguirà con una serie di fireside chat fino alle 12:50, orario fissato per la firma delle intese con NIAF e ANCI Sicilia.

