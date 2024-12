2 -1 Messina sconfitto dal Potenza, terza sconfitta consecutiva

Il Messina ha concluso negativamente l’anno solare con una sconfitta per 2-1 sul campo del Potenza, nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C. Nonostante un avvio promettente, la formazione giallorossa non è riuscita a mantenere il vantaggio ottenuto nella prima frazione di gioco, subendo una rimonta nella ripresa.

In apertura di partita, il Messina si è reso pericoloso con un’azione corale finalizzata da Frisenna, il cui tiro è stato respinto dal portiere avversario Alastra. Successivamente, Caturano ha sprecato un’opportunità per il Potenza. Al 14’, Alastra si è opposto nuovamente con un intervento decisivo sulla conclusione di Cominetti. Poco dopo, al 15’, il Messina è passato in vantaggio grazie a un diagonale preciso di Petrungaro. I lucani hanno risposto con un tiro insidioso di Novella, deviato in angolo, e un colpo di testa di Castorani terminato alto.

Nella ripresa, nessun cambio iniziale, ma il Messina ha sfiorato il raddoppio con Petrungaro, fermato ancora da Alastra. Al 21’, l’ex Rosafio ha trovato il pareggio con una conclusione deviata che ha ingannato Krapikas. Il Potenza ha poi completato la rimonta al 31’, con Castorani, bravo a finalizzare l’assist di Schimmenti dopo uno spunto personale. La reazione del Messina è risultata poco incisiva, con Pedicillo che ha calciato alto da buona posizione. I sei minuti di recupero non hanno modificato il risultato.

© Riproduzione riservata.

