Arresti e denunce: i risultati delle Volanti della Questura di Messina

Gli agenti delle Volanti della Questura di Messina, nell’ambito della loro attività di controllo del territorio, hanno arrestato sei persone in flagranza di reato e denunciato altre diciassette per i reati più disparati, tra cui furto, rapina, spaccio di droga e maltrattamenti. In particolare, due dei soggetti arrestati sono stati accusati di evasione, mentre un cinquantenne di nazionalità marocchina è stato arrestato per rapina impropria.

Un ventunenne messinese, invece, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali aggravate ai danni della madre. Durante l’attività di controllo, le Volanti hanno sottoposto a verifica 1.314 persone e 454 autovetture, elevando inoltre 25 sanzioni ai sensi del Codice della Strada.

La Questura di Messina continua la sua battaglia contro la criminalità e si impegna a garantire la sicurezza dei cittadini del territorio.

