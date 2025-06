Stanziati contributi per i privati danneggiati dagli incendi del 2023

È stato pubblicato sul sito dell’Irfis-FinSicilia l’avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi economici a favore dei soggetti privati colpiti dagli incendi che, a partire dal 23 luglio 2023, hanno interessato le province di Catania, Messina, Palermo e Trapani. L’iniziativa, promossa dal governo regionale presieduto da Renato Schifani, utilizza i fondi residui del plafond dedicato ai “danni da incendi”, per un importo complessivo pari a 1,7 milioni di euro.

L’intervento è rivolto a tre specifiche categorie: i proprietari o titolari di diritti su immobili danneggiati; gli eredi di persone decedute a causa degli incendi; e i soggetti che abbiano riportato un’invalidità permanente pari o superiore al 75%, direttamente attribuibile agli eventi. I requisiti per l’accesso ai contributi includono la completa ultimazione e regolare accatastamento dell’immobile alla data dell’incendio, oltre alla conformità alle norme urbanistiche e alla presentazione della segnalazione dei danni entro il 9 aprile 2024 presso le autorità competenti.

Le misure economiche variano in base al tipo di danno. I contributi per i danni materiali sono fissati a un massimo di 75.000 euro per l’abitazione principale, 37.500 euro per la secondaria, 22.500 euro per le parti comuni e 7.500 euro per i beni mobili. Priorità assoluta è attribuita ai danni alla persona: fino a 100.000 euro in caso di decesso e tra 20.000 e 60.000 euro per le invalidità permanenti, secondo il grado riconosciuto. Gli importi si riducono del 50% se il beneficiario ha già ricevuto altri risarcimenti per lo stesso danno.

Le domande devono essere trasmesse entro il 30 settembre 2025 all’indirizzo Pec incendi@pec.irfis.it, utilizzando la modulistica dedicata. I fondi saranno assegnati in base all’ordine cronologico di presentazione, con precedenza per i danni alla persona.

