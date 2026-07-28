Ponte sullo Stretto, la Cgil presenta un esposto alla Corte dei conti

La Cgil ha presentato un esposto alla Corte dei conti chiedendo una verifica sulla gestione delle risorse pubbliche destinate al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. L’iniziativa, annunciata dal segretario generale Maurizio Landini, è stata indirizzata alle Procure regionali della Corte dei conti di Sicilia e Lazio, oltre che alla Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, con la richiesta di accertare l’eventuale sussistenza di un danno erariale.

Secondo Landini, l’entità delle risorse economiche coinvolte rende necessario un controllo puntuale sulla loro destinazione. «Quando sono in gioco miliardi di euro dei cittadini è un dovere pretendere trasparenza, legalità e un utilizzo rigoroso delle risorse pubbliche», ha dichiarato, richiamando le osservazioni formulate dalla Corte dei conti durante l’esame della delibera Cipess. Tra gli elementi evidenziati figurano l’assenza di una definizione definitiva del costo dell’opera, dubbi sul rispetto delle normative europee in materia di appalti e tutela ambientale e la mancata copertura finanziaria di alcune infrastrutture considerate funzionali al collegamento. Per la Cgil, la verifica richiesta mira esclusivamente ad accertare il corretto impiego dei fondi pubblici.

La replica è arrivata dall’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, che ha definito inattesa l’iniziativa del sindacato. «La società ha sempre operato nel pieno rispetto delle norme e con la massima attenzione alla tutela del denaro pubblico», ha affermato, ricordando che la concessionaria, interamente pubblica e sottoposta al controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è vigilata anche dalla Corte dei conti attraverso il magistrato delegato.

Ciucci ha inoltre contestato alcune delle affermazioni contenute nell’esposto, sostenendo che il costo dell’opera è fissato in 13,5 miliardi di euro e che gli uffici della Commissione europea hanno espresso una valutazione favorevole, escludendo violazioni delle direttive comunitarie sugli appalti e sulla tutela ambientale.

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