Sicurezza e regole nei controlli della Polizia di Patti

Negli ultimi giorni, le forze dell’ordine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Patti, supportate dalla Polizia Stradale, hanno svolto una serie di operazioni preventive e repressive nel territorio locale. Queste attività si sono concentrate sulla sicurezza nei luoghi di maggiore affluenza della movida estiva e sul rispetto delle normative stradali.

I controlli stradali hanno portato a significative sanzioni. In particolare, un automobilista è stato fermato per guida in stato di ebbrezza, comportando una denuncia all’Autorità Giudiziaria e il sequestro del veicolo per la successiva confisca. Un altro automobilista è stato multato per circolazione con un veicolo privo di revisione periodica, con conseguente sospensione del mezzo.

Le operazioni di polizia hanno anche coinvolto il sequestro di una piccola quantità di marijuana. La persona trovata in possesso della sostanza è stata segnalata all’Autorità Amministrativa competente come assuntore.

Durante i controlli effettuati in due locali pubblici, è stato rilevato il mancato rispetto delle normative sulle emissioni sonore, volte a proteggere la quiete pubblica. Gli impianti acustici utilizzati erano sprovvisti della certificazione necessaria che attesti il rispetto delle soglie massime di emissioni sonore prescritte dalla legge.

Il totale delle sanzioni amministrative imposte ammonta a circa €1.200,00.

