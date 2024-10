Iniziata la seconda edizione del corso ITS biomedicale a Messina

Ha avuto inizio la seconda edizione del corso ITS per Informatici Biomedicali al Royal Palace Hotel di Messina, organizzato dall’ITIS Academy “Nuove Tecnologie della Vita” A. Volta di Palermo, in collaborazione con Sicindustria Messina, il Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub (M.H.I.H.) e l’ente formativo Elis. Flavio Corpina, Ceo del Consorzio M.H.I.H., e Marco Ferlazzo, presidente dello stesso, hanno accolto i partecipanti, sottolineando l’importanza dell’evento: “Il corso risponde alla crescente richiesta di ottimizzazione nei processi sanitari e di gestione dei dati, grazie all’avanzamento di tecnologie come intelligenza artificiale, machine learning e big data”. Corpina ha evidenziato come la formazione in questo settore consenta ai professionisti di operare in diversi ambiti, dall’informatica clinica allo sviluppo di dispositivi medici.

Le lezioni del corso affronteranno temi rilevanti come la telemedicina e la gestione dei dati sanitari, questioni cruciali nell’attuale panorama della sanità digitale. L’impegno richiesto agli studenti è alto, poiché si prevede che affrontino le sfide del futuro nel settore sanitario, concentrandosi su innovazione e ricerca. Anche Pietro Franza, presidente di Sicindustria, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando il ruolo strategico di Sicindustria nel creare opportunità lavorative per gli specialisti in informatica biomedicale, soprattutto in ospedali, aziende farmaceutiche e tech. Franza ha dichiarato: “La collaborazione con le aziende del settore facilita l’assunzione di figure altamente qualificate, cruciali per il nostro territorio”.

Maria Pia Pensabene, presidente dell’ITS Academy “Nuove Tecnologie della Vita” A. Volta di Palermo, ha sottolineato come l’informatica biomedicale migliori diagnosi, monitoraggio e trattamento delle malattie, rendendo questo corso sempre più apprezzato e popolare.

Pietro Cum, Ceo di Elis, ha concluso affermando che questa formazione specialistica permetterà ai giovani di inserirsi nel mercato del lavoro, rispondendo al fabbisogno di competenze del Paese. Il corso, della durata di 18 mesi, è completamente gratuito e prevede 1200 ore di teoria e laboratorio, oltre a 800 ore di stage retribuito presso aziende partner del Consorzio M.H.I.H.

